Osimhen salta la sfida con la Salernitana, guai per il Napoli

Victor Osimhen salta la sfida tra Napoli e Salernitana e non farà parte della formazione di Spalletti, il nigeriano si è fermato in allenamento. L’attaccante nigeriano si è fermato durante l’allenamento al Konami Center di Castel Volturno. Osimhen “è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro” e non “partirà per la trasferta di Salerno” ad annunciarlo è proprio la SSCN attraverso il sito ufficiale della società di Aurelio De Laurentiis. Affrontare la Salernitana senza Osimhen per il Napoli non sarà semplice, dato che il nigeriano è l’attaccante centrale che riesce anche da solo a tenere impegnata la difesa avversaria.

Spalletti ha a disposizione una rosa importante ed all’interno della stessa ha giocatori che possono sostituire Osimhen. Petagna e Mertens sono in principali candidati a prendere il posto di Osimhen con la Salernitana nella formazione del Napoli. Ovviamente spetterà a Spalletti l’ultima parola, ma è molto probabili che si sceglierà tra questi due calciatori. In passato il tecnico ha puntato anche su Lozano o Insigne prima punta, ma in questo caso il discorso potrebbe essere diverso. Anche perché Spalletti deve trovare un sostituto di Osimhen che partirà per la Coppa d’Africa a gennaio e potrebbe mancare a lungo.