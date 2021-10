Infortunio Osimhen: domani esami strumentali, le prime impressioni

Victor Osimhen si è infortunato durante l’ultimo allenamento del Napoli prima della sfida con la Salernitana, il nigeriano non parte per Salerno. I tifosi del Napoli sono in apprensione per l’infortunio di Osimhen che ha avuto un problema al polpaccio, come fatto sapere anche dal sito ufficia della società azzurra. Osimhen nella giornata di domani si sottoporrà ad una risonanza magnetica per capire l’entità del suo infortunio. Al momento le prime indiscrezioni non destano preoccupazioni. Si dovrebbe trattare in un infortunio lieve per Osimhen, ma solo gli esami strumentai faranno chiarezza sulle reali condizioni del giocatore nigeriano.

Molto probabile che il Napoli voglia preservare il suo calciatore per evitare complicazioni e quindi abbia deciso di fermarlo in via preventiva. Intanto si sta cercando di capire chi giocherà al posto di Osimhen contro la Salernitana, al momento Mertens è in vantaggio. Un dubbio che Spalletti deve risolvere non solo per l’undicesima giornata di campionato, ma anche per il futuro. Si, perché Osimhen sarà assente anche durante la Coppa d’Africa e quindi trovare un sostituto è assolutamente necessario.