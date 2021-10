Koulibaly mostra l’affetto dei tifosi napoletani, Salerno è azzurra – Video

Kalidou Koulibaly mostra i tifosi del Napoli in festa sui social network, Cava de’ Tirreni è invasa dai supporters. Il Napoli è stato accolto da una marea azzurra che ha salutato l’arrivo dei calciatori del Napoli che domenica affrontano la Salernitana allo stadio Arechi. Una partita fondamentale per gli azzurri per tenere il ritmo scudetto, ma anche per i granata che sognano la vittoria come ha ammesso anche Colantuono in conferenza stampa.

Ma Salerno in questi giorni si è tinta di azzurro. Storico feudo dei tifosi del Napoli ci sono tanti tifosi che hanno mostrato il loro affetto per la squadra azzurra. Così come hanno fatto i tifosi che hanno accolto i giocatori del Napoli all’arrivo del pullman. Tantissime persone festanti che inneggiavano ai calciatori azzurri come ha mostrato Koulibaly sui social. Un entusiasmo fantastico che caricherà sicuramente i giocatori del Napoli.