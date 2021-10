Siparietto Starace-Mertens: “Basta panchina, da oggi iniziamo a giocare” – VIDEO

Mertens e lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto

MERTENS-STARACE: IL SIPARIETTO SULLA PANCHINA

Mertens e il caffè di Tommaso Starace:. Lo storico magazziniere del Napoli scherza su Instagram con il campione azzurro.

Questa mattina il Napoli si allena a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Torino. Dries Mertens e lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto prima di iniziare la seduta di allenamento.

Starace gli ha portato come di consueto il caffè indossando una pettorina di allenamento (e dei giocatori che vanno in panchina). Così l’attaccante belga ha iniziato a scherzare: “Tommi, hai la partita oggi?”. La risposta del magazziniere: “Vado in panchina, assieme a Dries in panchina”. Mertens, ha risposto: “Oh no no, basta panchina. Da oggi iniziamo a giocare”.

L’attaccante del Napoli è carico in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Dries Mertens è uno degli uomini più attesi da Luciano Spalletti , dopo essere rimasto a lungo ai box per infortunio in questa prima parte di stagione.