E’ tornata l’allegria in casa Napoli. Kostas Manolas ha postato una storia di Instagram in cui Mertens e Starace ballano a ritmo di musica.

Mertens e Starace ballano a ritmo di musica, la storia di instagram di Manolas strapperebbe un sorriso a chiunque. Il difensore greco ha immortalato in un video pubblicato su instagram l’attaccante del Napoli ed il magazziniere storico Starace, mentre negli spogliatoi si divertono con alcune delle movenze che li hanno resi celebri. E’ allegria in casa Napoli, grazie anche a piccoli gesti come questi si riesce ad uscire dai momenti negativi. Le vittorie con la Lazio in Coppa Italia e la Juventus hanno sicuramente ridato morale alla squadra, ma attraverso questo gesti il gruppo non può fare altro che cimentarsi. Certo i nuovi arrivati: Lobotka, Demme e Politano si saranno magari un po’ sorpresi a vedere per la prima volte, le movenze contagiosi e piene di allegria di Mertens e Starace.

La Starace-Mertens dance spopola sui social

Il Napoli viaggia verso la sfida con la Sampdoria a ritmo di musica. Gli azzurri cercano di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, lo fanno con una maria in più quella dell’allegria. Mertens e Starace che ballano, come fa vedere Manolas attraverso instagram dà il senso di uno spogliatoio azzurro più rilassato. Intanto il belga, al centro di molte voci di mercato ma sempre con la possibilità di firmare il rinnovo, è ritornato dall’infortunio. Dopo circa un mese Gennaro Gattuso può contare di nuovo su Mertens, pronto per giocare con la Sampdoria. Sia il belga che Koulibaly anche oggi si sono allenati con la squadra e quindi sono arruolabili per la sfida con la Samp. Nella seduta di oggi a Castel Volturno solo palestra per il nuovo arrivato Politano, a causa dei postumi di una influenza. Piscina Malcuit e differenziato per Ghoulam.