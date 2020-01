L’accordo per il rinnovo di Dries Mertens col Napoli è vicinissimo alla chiusura. Due anni di contratto a 5 milioni di euro più bonus alla firma.

Il Napoli prova a resistere alle richieste del Chelsea per Dries Mertens. Il club inglese che sta per perdere Giroud, nelle ultime ore di mercato vorrebbe prendere il belga. Secondo quanto rivela Tuttosport il Napoli ha trovato l’accordo per il rinnovo di Mertens. Le cifre sono di quelle importantissime con il belga che firmerebbe un rinnovo di due anni, a cinque milioni di euro a stagione. In più nell’accordo tra Mertens ed il Napoli ci sarebbe anche un lauto bonus alla firma. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti tra l’entourage del calciatore e la SSC Napoli, che sta compiendo il massimo sforzo per cercare di trattenere in rosa uno dei calciatori più prolifici della sua storia.

Chelsea assalto a Martens

L’accordo per il rinnovo del contratto di Mertens potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla trattativa con il Chelsea. Il club inglese era arrivato ad offrire 10 milioni di euro per prendere già a gennaio il cartellino del giocatore belga, senza attendere che arrivasse in scadenza a fine anno. Aurelio De Laurentiis vuole trattenere il belga il maglia azzurra, ma anche il giocatore preferirebbe rimanere. Con il lauto rinnovo sarebbe tutto più semplice, ma in generale il calciatore ama la città e si è ambientato benissimo. Intanto proprio Mertens dopo circa un mese si può mettere di nuovo a disposizione di Gennaro Gattuso. Il belga sembra aver risolto i problemi muscolari che lo hanno portato a curarsi in una struttura specializzata ad Anversa. Tanta fisioterapie e lavoro duro, come ha mostrato anche Mertens in un video su Instagram. Ora i problemi sono superati, ma Mertens dovrà giocarsi un posto con Milik o Insigne.