Dries Mertens non si muove da Napoli. Secondo il Corriere dello Sport il belga nel mercato di gennaio non lascerà il club partenopeo.

Le ultime ore del mercato di gennaio, potrebbero potrebbero portare altri colpi alla SSCN. Il Napoli sta pensando a Tripaldelli per la fascia sinistra, ma non ha ancora del tutto abbandonato la pista che porta a Marash Kumbulla, anche se l’affare resta nettamente in salita. In uscita c’è la questione legata a Mertens che non si muoverà da Napoli. Ecco quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Dries Mertens non si muoverà in questa sessione: è il Napoli a sussurrarlo. E’ il club a farlo sapere nel bel mezzo di un mare di notizie da ultime ore di mercato: il giro degli attaccanti è nel pieno, certo, ma a quanto pare la finestra azzurra sarà sbattuta sul muso di chiunque proverà a portare via Dries prima del previsto.

Mertens non si muove da Napoli: c’è voglia di record

Il tira e molla sul contratto di Dries Mertens non è ancora terminato. Con il blocco della sua cessione a gennaio, il Napoli ha intenzione di provare a convincere il giocatore a restare in maglia azzurra, firmando il rinnovo. Le ultime notizie sul contratto del belga non sono rassicuranti, dato che il dialogo si blocca sia sull’ingaggio che sulla durata del rapporto. Il Napoli ieri è arrivato ad offrire 5 milioni di euro a stagione, ma la questione non è stata sbloccata. Non è detto che non si possa ricucire, magari tra qualche settimana quando la situazione sarà più calma. Mertens ha anche voglia di sfidare Hamsik e puntare al record di marcatore all time in maglia azzurra.