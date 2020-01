Nell’ultimo giorno di calciomercato in Italia il Napoli lancia l’assalto ad Alessandro Tripaldelli. L’esterno sinistro del Sassuolo è un ottimo prospetto.

Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato, anche durante l’ultimo giorno di trattative in Serie A. Tripaldelli al Napoli è l’ultima idea di mercato per colmare la lacuna sulla fascia sinistra di difesa. La SSCN ha chiesto Tripaldelli in prestito al Sassuolo e la trattativa verrà tenuta in piedi fino all’ultimo. L’esterno sinistro del Sassuolo ha 20 anni ed è nato proprio a Napoli, in alcune circostanze può giocare anche da centrocampista mancino, ma il suo ruolo naturale è quello di esterno basso di difesa. Dotato di buon fisico e buona corsa, potrebbe essere la soluzione last minute per la società partenopea che sta cercando di sbloccare anche l’affare Kumbulla. Il Verona ha accettato l’offerta di Cristiano Giuntoli da 20 milioni più bonus, ma il giocatore sembra preferire la soluzione Inter.

Tripaldelli-Napoli: Ghoulam resta

Oramai sembra abbastanza chiaro Faouzi Ghoulam non si muoverà da Napoli in questo mercato di gennaio. Il calciatore algerino ha un contratto da 4 milioni di euro a stagione che spaventa molte società che si sono interessate a lui. Inoltre dopo mesi di inattività nessuno vuole rischiare quei soldi per un giocatore che non dà garanzie dal punto di vista fisico. Il club partenopeo cercherà di recuperarlo a Castel Volturno per poi rilanciarlo, magari, nel finale di stagione. Nonostante la permanenza di Ghoulam, la società azzurra potrebbe prendere comunque Tripaldelli. L’esterno mancino del Sassuolo non ha un ingaggio elevato, ma soprattutto sarebbe una scommessa per la prossima stagione. Tripaldelli al Napoli si andrebbe ad inserire in quel concetto di rivoluzione che De Laurentiis vuole attuare nella prossima stagione. L’acquisto di Andrea Petagna, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Diego Demme e Armi Rrahmani vanno proprio in questa direzione. Ma resta ancora tempo per inserire qualche altro tassello.