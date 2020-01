Amrabat e Kumbulla, Il Napoli ha raggiunto l’accordo economico con il Verona. Dietro l’indecisione dei calciatori si nascondono due club.

Il Napoli vuole Amrabat e Kumbulla. De Laurentiis e Giuntoli hanno trovato l’accordo economico con il Verona, ma si stanno scontrando con l’indecisione dei due giocatori.

Il Corriere di Verona ha raccontato le ultime sul Napoli e le trattative per Amrabat e Kumbulla:

“L’Hellas ha raggiunto un accordo con il Napoli per Sofyan Amrabat. L’affare non può essere considerato definito a differenza di quello già chiuso per Amir Rrahmani. Amrabat è tentato anche dalla Fiorentina e al momento è indeciso tra i due club.

Il Napoli è sulle tracce anche di Kumbulla, difensore che sta disputando un ottimo campionato fino a questo momento e sul quale c’è l’interesse anche dell’Inter.

L’eventuale cessione di Amrabat e Kumbulla al Napoli, porterebbe nelle casse del Verona circa trentacinque milioni di euro. Per adesso, la situazione non si è sbloccata. Entrambi i calciatori, resterebbero, come Rrahmani, all’Hellas fino al termine della stagione.

Giuntoli nelle ultime ore ha incontrato gli agenti di Kumbulla e Amrabat. Il difensore ha deciso di prendere tempo, rinviando tutto a fine stagione per prendere una decisione ponderata, non condizionata dagli ultimi giorni di mercato.

Incontro positivo dunque ma niente firma per Kumbulla, con l’Inter che dunque resta vigile pronta ad inserirsi nonostante manchi l’accordo economico con il Verona.

I procuratori di Amrabat, seguito anche dalla Fiorentina, vorrebbero inserire una clausola rescissoria da 40/50 milioni, cosa che il Napoli vorrebbe fare ma alle proprie condizioni“.

Il Napoli sta programmando con estrema cura il proprio futuro, a giugno potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione.

L’arrivo di Amrabat e Kumbulla potrebbe essere il preludio di due partenze eccellenti, tra gli indiziati Allan, seguito dall’Everton di Ancelotti e koulibaly tentato dai milioni del PSG.