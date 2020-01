Allan all’Everton con la complicità di Carlo ancelotti. L’ex tecnico del Napoli vuole il centrocampista brasiliano in premier league.

Il Napoli sta investendo più di 100 milioni nel calciomercato, De Laurentiis ha deciso di rifondare il parco giocatori passando anche da qualche cessione eccellente.

Uno degli indiziati a lasciare la maglia azzurra è il centrocampista brasiliano Allan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Allan potrebbe essere ceduto all’Everton di Ancelotti.

Allan, spiega il quotidiano napoletano, sarebbe rimasto molto affascinato dall’ipotesi Everton. Il pensiero del mediano è fermo alla telefonata in cui Ancelotti gli chiedeva disponibilità per raggiungerlo in Premier League.

Il brasiliano scruterà con grande attenzione il telefonino in attesa di novità dal mercato. Allan spera che la telefonata di Ancelotti di metà gennaio in cui gli chiedeva se voleva o no raggiungerlo all’Everton avrà un seguito.

Difficilmente, il calciatore brasiliano approderà in Premier League durante questa sessione di calciomercato anche perché mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale della campagna acquisti e cessioni.

Allan tuttavia considera il suo percorso al Napoli praticamente concluso.

Il Napoli lavora, quindi, tra presente e futuro sulle idee di Gattuso, c’è la volontà di dare continuità alla guida tecnica. Il mercato non è ancora chiuso, il Napoli è vigile sulle opportunità.

Se Allan dovesse approdare all’Everton gli azzurri con Demme e forse Amrabat sarebbero coperti in quel ruolo. Demme anche contro la Juventus ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Il mediano del Verona, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori nel suo ruolo in serie A.