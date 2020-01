CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 21 GIORNATA SERIE A

La classifica senza errori arbitrali della 21 giornata di serie A evidenza che al Napoli di Gaennaro Gattuso mancano ben 11 punti.

Ancora una giornata caratterizzata da regolamenti arbitrali personalizzati per la Juventus. Sicuramente Mariani è stato bravo nel condurre in porto la gara fra Napoli e Juventus.

L’ennesimo rigore negato al Napoli non può ancora una volta passare in cavalleria. Al di là della benevolenza mostrata con Ronaldo, l’arbitraggio di Mariani è stato più che buono.

Il mani di Cuadrado meritava maggiori approfondimenti e Rocchi al VAR non ha richiamato inspiegabilmente l’attenzione dell’arbitro centrale già dubbioso di suo nella circostanza.

Per tocchi di mano meno evidenti di rigori contro il Napoli ne sono stati fischiati, eccome. Sull’“errore umano del VAR” ci attendevamo anche un illuminante intervento del designatore Rizzoli, con media a seguito.

Fino a questo momento non ci sono stati interventi pubblici di Rizzoli come era accaduto qualche settimana fa con Irrati per il rigore non fischiato contro l’Inter.

ERRORI ARBITRALI 21 GIORNATA DI SERIE A

Male Orsato a Firenze e non bene Piccinini a Genova. Penalizzata ancora l’Inter.

Torino – Atalanta 0 – 7, Guida (Maresca).

Guida concede due rigori agli ospiti, ma il primo assegnato al 44’ per presunto fallo di Lukic su Ilicic è molto dubbio.

Fiorentina – Genoa 0 – 0, Orsato (Giacomelli).

Sul fronte viola si lamentano degli eccessivi cartellini gialli esibiti anche per i diffidati Caceres e Milenkovic, ma nell’economia della partita pesa il rigore non fischiato contro i liguri all’87’. Inspiegabile la trattenuta di Pinamonti ai danni di Milenkovic in area genoana sfuggita ad Orsato e al VAR Giacomelli.

Inter – Cagliari 1 – 1, Manganiello (Banti).

Dopo Giacomelli (Lecce – Inter), Manganiello nega un rigore all’Inter per fallo di Oliva su Young al 60’. L’arbitro e Banti al VAR non si accorgono che il giocatore sardo va direttamente sull’avversario disinteressandosi del pallone.

Sampdoria – Sassuolo 0 – 0, Piccinini (Di Paolo).

Inesistente l’espulsione di Peluso per presunto fallo da ultimo difendente su Gabbiadini. Il ligure non è in possesso del pallone e non è chiara occasione da rete.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 21 GIORNATA SERIE A

Questa la classifica senza errori arbitrali della giornata 21 del campionato di serie A:

Classifica reale Classifica senza errori Juventus 51 Inter 48 Inter 48 Lazio 44 -2 Lazio 46 Atalanta 42 +4 Roma 39 Roma 39 Atalanta 38 Napoli 38 +11 Cagliari 31 Juventus 37 -14 Milan 31 Cagliari 31 Parma 31 Milan 30 -1 Verona 29 Parma 30 -1 Bologna 27 Verona 30 +1 Napoli 27 Fiorentina 27 +2 Torino 27 Bologna 26 -1 Fiorentina 25 Sassuolo 24 +1 Udinese 24 Torino 23 -4 Sassuolo 23 Udinese 23 -1 Sampdoria 20 Sampdoria 20 Lecce 16 Brescia 16 +1 Brescia 15 Lecce 16 Genoa 15 Spal 15 Spal 24 Genoa 13 -2

Riproduzione consentita con citazione della fonte: www.napolipiu.com