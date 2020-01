Il PSG torna su Koulibaly. I parigini avrebbero presentato all’entourage del difensore senegalese un’offerta da 12 milioni a stagione.

Arrivato a Napoli dal Genk nel 2014, Kalidou koulibaly si è imposto all’attenzione internazionale, fino ad arrivare ad essere tra i migliori difensori del mondo. Il centrale senegalese in questo momento sta vivendo una crisi profonda, come tutto il Napoli.

Gli azzurri sono passati dalla lotta scudetto alla parte destra della classifica, nonostante ciò, tutti gli occhi dei più grandi club d’Europa sono ancora puntati su alcuni giocatori azzurri tra i quali Koulibaly.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese “footmercato” il PSG vuole Koulibaly per sostituire il partente Tiago Silva.

Secondo il portale transalpino, il PSG averebbe presentato un’offerta da 12 milioni annui a Koulibaly. Il difensore senegalese nelle scorse finestre di mercato, fu contattato da Leonardo, ma decise di restare a Napoli.

Oggi la situazione è diversa, Koulibaly a 28 anni potrebbe lasciare il Napoli per mettersi in gioco in un nuovo club. Il valore di koulibaly, attualmente è lontano dai 100 milioni annunciati la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis.

Il PSG non è l’unico club che desidera Koulibaly. Manchester City, Manchester United o Real Madrid, hanno recentemente incontrato l’entourage del giocatore.

Koulibaly non lascerà il Napoli a gennaio, ma con ogni probabilità ci saranno novità per quanto riguarda l’estate.