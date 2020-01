Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. Per gli azzurri potrebbe esserci l’esordio a gara in corso di Demme e Lobotka. Iachini con la difesa a tre.



Dopo le parole di Gennaro Gattuso e Iachini in conferenza stampa, c’è molta curiosità intorno alle due formazioni. La redazione sportiva di Sky sport 24ha provato ad anticipare le scelte dei due allenatori.

“Serio problema in difesa per Gennaro Gattuso. Maksimovic è ancora infortunato, mentre Koulibaly non si è ancora ripreso. Mario Rui invece deve scontare un turno di squalifica. Il tecnico del Napoli salvo clamorose sorprese dovrebbe schierare la coppia Manolas-Luperto, sugli esterni, Di Lorenzo torna nel suo ruolo naturale, mentre Hysaj agirà sulla corsia mancina a difesa di Ospina.

In panchina i due nuovi acquisti Lobotka e Demme, che potrebbero fare il loro esordio in Serie A durante la gara. Lozano proverà fino all’ultimo a contendere il posto a Lorenzo Insigne.

Buona parte dell’undici titolare che vedremo contro il Napoli non si discosterà dagli ultimi schierati da Iachini in campionato. Linea a tre difensiva senza (all’apparenza) possibili cambi. In mediana ci prova Badelj, ma alle ultime esclusioni dovrebbe seguirne un’altra. Più complicato il discorso in attacco. Chiesa ha il posto assicurato ma il suo partner verrà fuori da un triplo ballottaggio. Cutrone, protagonista in Coppa Italia, vuole subito anche la promozione in campionato ma ci sarà da battere la concorrenza sia di Vlahovic che di Boateng“.

NAPOLI-FIORENTINA PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.