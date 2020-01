Napoli, Malcuit fuori dalla lista della Serie A: dentro Lobotka

Napoli, Malcuit non fa più parte della lista dei 25 giocatori a disposizione per il campionato. La rosa è stata aggiornata sul sito ufficiale della Lega di Serie A.

Napoli – Kevin Malcuit esce dalla lista dei 25 giocatori disponibili per il campionato. Il terzino francese è ai box a causa di un lungo stop, per questo è stato escluso dalla SSCN dalla lista dei 25 giocatori che possono essere utilizzati in campionato. Al suo posto entra Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che da qualche giorno si allena a Castel Volturno dopo una lunga trattativa di mercato. Sempre sul sito della Lega di Serie A è stato ufficializzato anche il numero di maglia di Lobotka che prenderà il 68. Il nuovo centrocampista ex Celta Vigo non sarà titolare nella sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma al San Paolo alle ore 20.45 di sabato 18 gennaio. Gattuso in conferenza stampa ha fatto capire che lo slovacco non giocherà da titolare.

Malcuit fuori dalla lista Serie A, c’è Demme

Il Napoli ha escluso Malcuit dalla lista della Serie A, ma nei giorni scorsi la rosa dei 25 era già stata aggiornata facendo spazio a Diego Demme. Il centrocampista ex Lipsia è stato un altro dei temi trattati all’interno della conferenza stampa di Gattuso. Il tecnico ha spiegato le caratteristiche di Demme che sono quelle di “giocare velocemente la palla e di saper coprire in difesa“. Spiegazioni tecniche che sono arrivate anche per Stanislav Lobotka, che ha caratteristiche diverse da quelle del centrocampista tedesco di origini italiane. Entrambi si siederanno in panchina nella sfida con la Fiorentina, gara in cui il titolare in mezzo al campo sarà di nuovo Fabian Ruiz. Lo spagnolo, al centro di molte voci di mercato, molto probabilmente giocherà la sua ultima partita in quel ruolo. Dalla prossima dovrebbe tornare a ricoprire quello di mezzala a sinistra.