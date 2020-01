Secondo il The Sun, Tottenham e Chelsea vogliono Koulibaly. Offerta monstre per De Laurentiis dai due club di premier.

Offerta Monstre per Koulibaly dall’Inghilterra. Nonostante non sia la miglior stagione da quando è arrivato a Napoli, gli estimatori per Kalidou Koulibaly non mancano.

Il difensore senegalese, in dubbio per la gara contro l’Inter, ha sempre ribadito di voler restare in azzurro, ma le parole di De Laurentiis aprono scenari diversi. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, sarà derby di Londra per Kalidou Koulibaly.

Il centrale del Napoli è infatti entrato nelle mire di Tottenham e Chelsea, il Manchester United in piena crisi di risultati si è ritirato dalla corsa al difensore partenopeo.

I due club di Premier League sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per strappare il senegalese al club partenopeo. L’offerta? Dall’Inghilterra sparano alto: 120 milioni di euro per accontentare De Laurentiis.