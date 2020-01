Milik rifiuta il rinnovo con il Napoli. Mertens vuole restare

Arek Milik rifiuta il rinnovo con Napoli. Spiraglio per Dries Mertens, il belga vuole restare in azzurro e detta le condizioni.

Mertens vuole restare a Napoli

Il Napoli ha annunciato l’acquisto di Petagna dalla Spal. L’attaccante resta in Emilia e poi a giugno vestirà la maglia azzurra. In casa partenopea oltre al mercato in entrata tiene banco anche la questione rinnovi, sul tavolo ci sono i contratti di Mertens, Milik e Callejon.

Secondo la redazione sportiva di Sky sport, “C’è la disponibilità di Dries Mertens a continuare la sua carriera a Napoli, ci sono stati momenti in cui il calciatore si è trovato da solo con il presidente per parlarne.

Quando è l’ultimo contratto della tua carriera incidono molti fattori, vanno fatte diverse riflessioni. C’è un’offerta importante del Napoli e vanno capite le richieste del calciatore.

Il belga ha chiesto, oltre ad un aumento di stipendio, anche garanzie tecniche sulla continuità del progetto. Dopo la chiusura del mercato, ci sarà un nuovo aggiornamento tra le parti.

Ogni scenario è ancora possibile, ma a differenza del recente passato, non è più da escludere che Dries possa restare in azzurro. Nelle ultime ore il Chelsea è in pressing su Dries Mertens, Lampard lo vorrebbe già a gennaio: sarebbe arrivata un’offerta da circa 10 milioni respinta da Aurelio De Laurentiis.”.

Milik rifiuta il rinnovo

“Arkadiusz Milik, attraverso il suo agente, ha rifiutato sia l’adeguamento sia la clausola per prolungamento di un contratto che scade nel 2021. Al momento, la sensazione che Milik possa essere ceduto a fine stagione è concreta.

L’arrivo di Andrea Petagna, che potrebbe sostituirlo al centro dell’attacco, spinge in questa direzione. Il Napoli potrebbe provare a centrare un grande colpo come nuovo numero 9 oppure dare fiducia a Petagna”.