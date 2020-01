Il Chelsea offre 10 milioni per Mertens. Il Napoli ha proposto un nuovo rinnovo al belga, Dries ha chiesto una cifra enorme a De Laurentiis

Il Napoli non vuole cedere Dries Mertens al Chelsea in questa sessione di mercato. Il belga fermo ai box per un fastidio muscolare da febbraio sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Dall’Inghilterra si era sparsa la voce secondo cui i i Blues averebbero proposto il cartellino di Olivier Giroud al Napoli per arrivare all’attaccante belga. Voce che non ha trovato ad oggi conferme. Sulla questione Chelsea-Mertens e sulla nuova offerta da 10 milioni al Napoli è intervenuta la redazione di

Sky Sport 24:

“Dopo gli arrivi di Diego Demme, Stanislav Lobotka ed Andrea Politano, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha concluso per Amir Rrahmani ed Andrea Petagna a luglio. L’attaccante della SPAL, proprio oggi, sta svolgendo le visite mediche propedeutiche alla sua firma.

Attenzione, però, a ciò che potrà accadere sul fronte Dries Mertens. Si registra un forte pressing del Chelsea, spintosi ad offrire sino a 10 milioni di euro pur di avere subito Mertens, senza lasciarlo in Campania in prestito fino a giugno.

La dirigenza azzurra, dal canto suo, prova a resistere e nelle ultime ore ha proposto al giocatore un importante rinnovo a 5 milioni di euro a stagione per due anni.

Mertens rilancia e chiede delle cifre molto alte: per restare a Napoli, vuole ben 15 milioni netti in due stagioni.

L’arrivo di Mertens al Chelsea per 10 milioni di euro, libererebbe il Napoli dallo spettro del parametro zero, ma cedere oggi uno degli attaccanti più prolifici della storia azzurra è un problema che solo De Laurentiis potrà risolvere”.