Formisano, dirigente Ssc Napoli, interviene sulla polemica scaturita per il caro biglietti per Napoli-Barcellona.



Il costo dei biglietti per Napoli-Barcellona, gara valida per gli ottavi di finale di Champions league, ha prodotto molte polemiche tra i tifosi azzurri. Sul web la tifoseria partenopea ha criticato i prezzi imposti della Ssc Napoli, in particolare per i settori popolari come le curve.

Sulla questione rincaro-biglietti è intervenuto il dirigente del Marketing del Calcio Napoli. Alessandro Formisano ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club, ha chiarito la questione “rincaro” e ha anticipato una sorpresa per la sfida di coppa Italia contro l’ Inter di Antonio Conte.

“I tifosi protestano per i pezzi di Napoli-Barcellona? Sono gli stessi che abbiamo applicato con il Real Madrid, un’altra grandissima partita. Non conosciamo ancora l’orario di Napoli-Inter, ma vi dico in anteprima che per gli abbonati il prezzo per la semifinale di Coppa Italia sarà di appena cinque euro, i Distinti dieci”.



Alessandro Formisano, dirigente del Napoli, ha poi aggiunto su Kiss Kiss Napoli: “Perché non agevolare le curve per Napoli-Barcellona? Io credo che stiamo dando una grande opportunità ai tifosi.

Hanno pagato cinque euro per la Lazio, cinque per l’Inter e ne spenderanno settanta per il Barcellona. Se facciamo la media, si tratta di circa 26,6 per gare importanti per un tifoso del Napoli.

Non mi sembrano dei prezzi esagerati per chi ci segue con grande attenzione. Si tratta di tre gare di cartello. Non ho condiviso certe polemiche, penso si sia fatto troppo rumore per nulla.

Ho sentito De Laurentiis, lui mi ha autorizzato a promuovere questa politica dei prezzi che premia i tifosi più fidelizzati“.