Petagna vicinissimo al Napoli. Cristiano Giuntoli ha chiuso una nuova trattativa dopo il triplo colpo Demme-Lobitka-Politano.

Petagna al Napoli è questione di ore, intesa trovata con la Spal su una base di 17 milioni + bonus. La volontà del club partenopeo è di far sostenere all’attaccante le visite mediche prima della fine di questa sessione di mercato.

Gianluca di Marzio, esperto di mercato di Sky sport, annuncia che Andrea Petagna è sempre più vicino al Napoli, il club azzurro e la Spal stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli, prima di permettere al giocatore di sostenere le visite mediche”.

Gianluca Di Marzi ha poi aggiunto: “Napoli e SPAL stanno velocizzando la chiusura della trattativa, così da far svolgere i controlli al giocatore nella giornata di domani, essendo impossibile organizzarli per oggi.

Una volta chiusa l’operazione, Andrea Petagna rimarrà in prestito fino a giugno alla Spal, per dare una mano ai propri compagni a raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Il Napoli batte un nuovo colpo di mercato, Gattuso può sorridere. con Demme, Lobotka, Politano oggi e Petagna e Rrahmani per giugno. Giuntoili ora ha altri colpi in cantiere. Per Sofyan Amrabat e Kumbulla il Napoli tesse la tela, ma nel frattempo, stringe col Milan per Ricardo Rodriguez.