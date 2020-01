Mertens all’Inter a parametro zero. Marotta e Ausilio lavorano al colpo grosso che corrisponde al profilo del belga in scadenza di contratto col Napoli.

Il futuro di Dries Mertens è ancora circondato da nubi. Il belga è un vero e proprio idolo dei tifosi napoletani, innamorato della città come pochi, Mertens vorrebbe restare in azzurro a vita, ma in fase di rinnovo si è palesata una grande differenza tra domanda ed offerta.

De Laurentiis ha proposto un rinnovo alle stesse cifre, che “Ciro” percepisce attualmente, di contro Mertens vorrebbe massimizzare l’ultimo contratto della carriera.

Dal primo febbraio il giocatore sarà libero di accasarsi dove preferisce. L’inter, vorrebbe Mertens a parametro zero, offrendo un ricco ingaggio come riporta TuttoSport.

Secondo il quotidiano sportivo, Dries Mertens potrebbe andare all’Inter. La suggestione in casa nerazzurra aumenta dopo che Solskjaer ha annunciato il rientro di Alexis Sanchez al Manchester United in estate.

l’Inter si cautela e pensa a Mertens. Marotta e Ausilio lavorano al colpo grosso che corrisponde al profilo del belga in scadenza di contratto col Napoli. Mertens è ai box da circa un mese per noie agli adduttori e di rinnovo non se ne parla.

L’Inter fiuta l’affare Mertens a parametro zero, ed è pronta a consegnare a Lukaku la ‘spalla’ con cui si trova a meraviglia in Nazionale. Fuori Sanchez dentro Mertens, Conte a luglio potrebbe avere una freccia diversa e di qualità per il proprio arco.