Il video di Dries Mertens pubblicato su instagram mostra il belga che si allena, tra lavori di fisioterapia e campo per tornare in campo.

Mertens salterà la sfida con la Juventus, anche il report dell’allenamento di oggi ha confermato l’indisponibilità del calciatore per la gara di domenica sera al San Paolo. Ma il belga vuole tornare il più in fretta possibile in campo. Nel video di Mertens su Instagram mostra tutta la sua voglia di vestire di nuovo la maglia azzurra: “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima”. In questi giorni il belga è finito di nuovo al centro di vicende di mercato, con l’offerta del Monaco che gli ha messo sul piatto 5 milioni di euro a stagione per due anni. Da febbraio il calciatore può firmare per qualsiasi squadra, ma la sua voglia di Napoli non si è esaurita.

Mertens video su instagram: la reazione dei tifosi

Non ci sono voci di mercato che tengano, Dries Mertens resta uno dei beniamini del popolo azzurro. Il secondo miglior marcatore della storia del Napoli, lo scugnizzo nato in Belgio ha dimostrato sempre attaccamento alla maglia azzurra e questo non si cancella. Ecco perché nel video postato su instagram da Mertens ci sono decine di frasi di incitamento dei tifosi. In tantissimi chiedono al belga di tornare in campo il più in fretta possibile e di restare a Napoli anche a fine stagione, quando il suo contratto sarà scaduto. Anche Gennaro Gattuso spera di averlo il più in fretta possibile, per poterlo lanciare nella mischia a partita in corso o dare il cambio a Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik. Si, perché Mertens fa rima anche con duttilità.