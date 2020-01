Monaco offerta per Mertens, il rinnovo col Napoli non decolla e salta la Juve

Offerta del Monaco a Dries Mertens: 10 milioni di euro per due stagioni, più bonus alla firma. Il rinnovo col Napoli non arriva, presto sarà svincolato.

Le ultime notizie di calciomercato del Napoli parlano di un’offerta del Monaco per Dries Mertens, una di quelle irrinunciabili. Cinque milioni di euro a stagione, contratto fino al 2022 e bonus di quasi cinque milioni alla firma. Il tutto può essere formalizzato da febbraio in poi quando il calciatore sarà ufficialmente svincolato. La notizia arriva dal Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna firma di Fabio Mandarini parla di un interessamento concreto da parte del club monegasco. Il belga non è rimasto indifferente alle sirene fatte squillare dal Monaco, che mette sul piatto un contratto molto più ricco di quello offerto dal Napoli ma gli stessi anni di contratto. Intanto Mertens salta la sfida con la Juventus, non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare, resta bloccato anche il rinnovo di contratto con la SSCN.

Monaco su Mertens, il belga tentenna

Una delle priorità di Dries Mertens è sempre stata quella di restare a Napoli, lo ha fatto capire più volte nel corso degli anni. L’attaccante belga è oramai un napoletano a tutti gli effetti e preferirebbe chiudere la carriera in maglia azzurra. L’offerta del Monaco per Mertens ed il mancato accordo sul rinnovo con il Napoli, però, inducono il belga a rivalutare e riconsiderare il suo futuro. Aurelio De Laurentiis gli ha offerto 4,2 milioni di euro a stagione per altri due anni, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport Mertens vorrebbe anche rassicurazioni sulle ambizioni future della squadra.