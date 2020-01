Il Siviglia su Politano, il Napoli non molla. Corsa a tre con la Roma per l’esterno dell’Inter. Azzurri forti del patto con Marotta.

NAPOLI- Accade spesso durante il calciomercato che durante una trattativa si inserisca un terzo incomodo. L’affare Politano-Napoli sembrava in via di definizione ma ieri sera il colpo di scena che ha spiazzato tutti: L’inserimento del Siviglia di Monchi, ex ds della Roma.

Matteo Politano è sicuramente il nome più caldo del calciomercato di Gennaio. L’esterno era stato ceduto alla Roma, sua squadra del cuore, con tanto di foto con la sciarpa giallorossa, ma lo scambio con Spinazzola non è andato a buon fine.

Tornato mestamente a Milano, Politano, ha subito le lusinghe del Napoli. Giuntoli ha raggiunto l’accordo con L’Inter sulla base di2 milioni per il prestito, e il riscatto obbligato a 24 milioni.

Nella trattativa è inserito anche il prestito del ‘Navarro’ Llorente, giocatore molto gradito a Conte.

Tutto fatto, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, tra Politano e il Napoli è spuntato il Siviglia di Monchi.

IL SIVIGLIA SU POLITANO

L’ex direttore sportivo giallorosso, scrive il quotidiano sportivo, batterebbe eccome la sua vecchia società, però il club di De Laurentiis prova a tenere banco e a non farsi beffare per la seconda volta in due anni.

A gennaio 2018, sul tramonto dell’era Sarri, il giocatore fu infatti a un passo dall’azzurro, salvo poi fermarsi al Sassuolo sul gong. Altre storie. E soprattutto altre situazioni: perché l’accordo con l’Inter, proprietaria del cartellino del giocatore, esiste già. E in più balla anche il prestito di Llorente, operazione gradita specialmente perché eviterebbe a Marotta di investire sull’ingaggio a titolo definitivo del trentatreenne Giroud, più giovane dello spagnolo di quasi due anni ma anche un investimento decisamente più corposo.



LA SITUAZIONE

In definitiva, il Napoli può puntare sull’accordo con l’Inter, la Roma è la destinazione più gradita per il ragazzo che è romano ed è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, mentre il Siviglia e l’ex direttore sportivo giallorosso Monchi provano in extremis a bruciare la concorrenza. Una vera e propria corsa a tre che si concluderà tra pochi giorni. Non resta che vedere quale maglia indosserà Matteo Politano.