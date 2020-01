Spud su Politano al Napoli: “Trattativa calda, problema Llorente. Si lavora per un attaccante fortissimo”

E’ Spud a fare luce sulla trattativa che porta Matteo Politano al Napoli. Operazione di mercato che Giuntoli sta cercando di chiudere in breve tempo.

Il ragno del web parla a Radio Punto Nuovo e fa il punto sul mercato in entrata del Napoli, che potrebbe riservare dei colpi di scena anche al fotofinish. Spud ha parlato di Politano al Napoli, quando il calciatore era praticamente della Roma nello scambio con Spinazzola. Un concetto che viene ricordato durante l’intervista a Radio Punto Nuovo in cui il ragno del web chiarisce: “Il Napoli ha fatto un’ottima offerta all’Inter inserendosi con forza nella trattativa con la Roma, poi è accaduto tutto il resto“. Al momento Giuntoli è in netto vantaggio per aggiudicarsi Matteo Politano, avendo messo sul piatto 18 milioni di euro più bonus per un totale di 25 milioni. Per chiudere bisogna limare i “dettagli, come la formula del pagamento e l’inserimento di Llorente. Conte – dice Spud – vorrebbe Giroud“.

Spud: “Non solo Politano, il Napoli prepara il colpaccio”

Durante Punto Nuovo Sport Show, Spud il ragno del web fa il punto anche su altre trattative della SSCN. Gli azzurri stanno attendendo gli sviluppi per la cessione di Llorente perché in quel caso potrebbero virare su “Petagna, che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato“. Società e allenatore sono pronti anche a “puntare su Milik e Mertens come centrali d’attacco, ma non è esclusa la possibilità di prendere un altro numero nove a gennaio se va via lo spagnolo” chiarisce il ragno del web. Guardando al futuro Spud fa sapere che il Napoli è “pronto a ripartire anche da Lozano” che sarà uno degli uomini chiave da giugno in poi. In estate è pronto anche un super colpo di mercato da parte del “Napoli che sta lavorando su di un attaccante fortissimo che ha tra i 23 ed i 26 anni” chiarisce Spud.