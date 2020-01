Scambio Allan-Vecino, procuratori a lavoro. Attenti ad Ancelotti

Lo scambio Allan-Vecino è uno dei focus di calciomercato di oggi. Napoli e Inter continuano la trattativa e hanno sondato i procuratori per la chiusura.

Inter e Napoli hanno parlato dello scambio Allan-Vecino, un argomento che non è rimasto solo una proposta fatta intorno ad un tavolo. La trattativa sta entrando nel concreto, nonostante sia ancora lontana dal concretizzarsi. L’idea è nata durante l’incontro per portare Matteo Politano al Napoli e magari Fernando Llorente a Milano, sponda Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport durante il focus di oggi sul calciomercato, i dirigenti di Napoli e Inter hanno sondato anche gli agenti dei due calciatori per capire come avrebbero reagito alla notizia. Al momento non si è ancora entrati nella fase cruciale, ma l’idea di base è solida e potrebbe concretizzarsi entro la fase del mercato di gennaio. C’è la possibilità di uno scambio di prestiti, per poi riparlarne a giugno.

Allan-Vecino: Ancelotti alla finestra

Carlo Ancelotti ed il suo Everton, sono pronti ad inserirsi nell’affare che porterebbe Vecino al Napoli e Allan all’Inter. Da giorni si parla di un interessamento concreto da parte del club inglese per il centrocampista brasiliano di proprietà della SSCN. A gennaio il club di Liverpool non è intenzionato a lanciare l’offensiva, ma il discorso si potrebbe aprire a giugno: questo ammesso che lo scambio Allan-Vecino non vada già in porto a gennaio. La situazione di Allan a Napoli resta delicata, dato che il calciatore ha sul piatto anche una proposta di rinnovo da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Il contratto del brasiliano scade nel 2023 ed il patron azzurro vuole rinnovare per evitare spiacevoli conseguenze, come accaduto con Dries Mertens e Josè Callejon oramai sempre più lontani da Napoli. La prossima settimana sarà decisiva per decidere il futuro di Allan, che dopo l’infortunio è pronto a rientrare con la Juventus.