Ospina parla da leader: “Usciamo dalla crisi. Meret un grande, voglio aiutarlo. Con la Juve dobbiamo dare il massimo”

David Ospina, portiere del Napoli parla in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Focus del calciatore su Napoli-Juventus e Meret.

Gennaro Gattuso gli ha consegnato le chiavi della porta azzurra e David Ospina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dimostra di non temere la pressione. L’errore con la Lazio in campionato è già accantonato: “Sono cose che possono capitare” ha detto il portiere. Mentre sull’ultimo match vinto in Coppa Italia Ospina ha aggiunto: “Vince aiuta a lavorare migliore, riuscire a battere la Lazio è stato importatissimo, ma ora è il momento di tenere i piedi per tenere i piedi per terra“. Farlo è necessario anche perché sono cambiati gli obiettivi stagionali: “In questo momento siamo in difficoltà, ma abbiamo tutte le carte in regola per uscire dalla crisi. La squadra ha qualità e possiamo finire in bellezza la stagione“. Su Napoli-Juventus Ospina ha detto: “Sono fortissimi ma sappiamo che i tifosi del Napoli tengono a questa partita. Vogliamo dare il massimo“.

Ospina su Napoli-Juventus

Il match tra Napoli e Juventus in programma domenica sera alle 20.45 al San Paolo, non può essere una partita come le altre. A Napoli la rivalità con i bianconeri è storica e viscerale, lo sa anche David Ospina che a Kiss Kiss Napoli ha aggiunto: “Hanno dei grandi giocatori, ma noi dobbiamo mettere in campo la giusta cattiveria agonistica. Dopo la Lazio lavoriamo più serenamente e possiamo fare grandi cose anche con la Juventus, lo dobbiamo ai tifosi“. Un’altra vittoria certificherebbe la crescita di un Napoli “che ha in organico giocatori forti e giovani destinati sicuramente a crescere“.

Meret in panchina

Uno di questi giovani e senza dubbio Alex Meret, che in questo momento è diventato il secondo di David Ospina: “E’ un grande calciatore, un vero vanto per l’Italia“. Il portiere del Napoli parla da leader e aggiunge: “Certo tra di noi c’è competizione, questo è normale, ma io sono qui per aiutarlo e voglio farlo. Con Meret e Karnezis c’è un ottimo rapporto e sono fortunato a poter giocare e allenarmi con loro“. Non è un caso che proprio Meret sia stato uno dei primi ad esultare al rigore parato da Ospina col Perugia, o al gol di Insigne, segnale che la competizione c’è ma non è vista come un contrasto. Intanto tra le fila azzurre sono arrivati Demme e Lobotka, giocatori “molto bravi tecnicamente che ci daranno sicuramente una grande mano” ha detto Ospina.