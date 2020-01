Politano-Napoli nuovo incontro con gli agenti: intesa vicina

L’intesa per portare Politano al Napoli è vicinissima. Oggi c’è stato un nuovo incontro tra Giuntoli e gli agenti del calciatore di proprietà dell’Inter.

Politano-Napoli avanti tutta, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky attraverso il suo portale, le parti sono molto vicine. Questa mattina il Napoli ha avuto un nuovo incontro con gli agenti del calciatore e filtra ottimismo. La trattativa non è ancora chiusa, ma sicuramente si sono poggiate le basi per il trasferimento del calciatore. Il Napoli ha già trovato l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Politano in maglia azzurra: 18 milioni di euro più bonus. Due le formule scelte: prestito con obbligo di riscatto tra diciotto mesi, oppure scambio di prestito con Llorente e trattativa a giugno. Da considerare ancora un possibile inserimento della Roma, anche se in questo momento la società giallorossa è molto distante rispetto al Napoli nella trattativa per Politano.

Napoli su Politano: chi gli farà spazio?

Cristiano Giuntoli in missione a Milano non sta lavorando solo sul calciomercato in entrata ma anche per quello in uscita. Il Napoli vuole cedere Amin Younes per alleggerire la rosa ed il monte stipendi, per fare spazio ad altri ingressi. Sul calciatore tedesco è sempre forte il Genoa, mentre la Sampdoria si è assicurata Lorenzo Tonelli. Con Fernando Llorente che potrebbe entrare nella trattativa per Politano, il Napoli avrebbe concluso o quasi il mercato in uscita. Si, perché c’è sempre Allan che potrebbe essere ceduto addirittura a gennaio. Visti i movimenti in uscita Politano al Napoli potrebbe anche non essere l’ultimo colpo di mercato per la squadra di De Laurentiis. Se dovesse andare via Llorente servirebbe un altro centravanti di ruolo, per questo il nome di Petagna è sempre valido. Molto è legato anche alla posizione di Dries Mertens, se resta in rosa ed è motivato il belga può essere anche il ‘bomber di scorta’.