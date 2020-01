Giuntoli missione a Milano: stretta per Politano, ore decisive

La missione di Giuntoli a Milano è chiara: acquistare Matteo Politano. Il direttore sportivo del Napoli ha proposto due formule all’Inter.

Mercato infuocato del Napoli che dopo Stanislav Lobotka e Diego Demme vuole prendere anche Matteo Politano. Giuntoli è partito per una missione a Milano, oggi un nuovo summit per il calciatore. Secondo quanto racconta Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Napoli ha messo sul piatto due opzioni per i dirigenti nerazzurri. La SSCN per acquistare Politano offre due soluzioni: prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi o lo scambio di prestito con Llorente fino a fine stagione, per poi definire il prezzo dell’esterno. Le parti si aggiorneranno nuovamente oggi, quando Giuntoli vedrà nuovamente i dirigenti dell’Inter. Il prezzo è stato fissato: 18 milioni più bonus, che farebbero arrivare la cifra complessiva ai 25 milioni richiesti dall’Inter per cedere definitivamente Politano. La trattativa è in fase avanzata, in attesa di sviluppi decisivi.

Giuntoli a Milano per Politano, la Roma alla finestra

La Roma non ha ancora mollato definitivamente la pista Politano. Lo scambio con Spinazzola è definitivamente saltato, ma i giallorossi cercano ancora l’esterno di proprietà dell’Inter. Per questo motivo Giuntoli è partito in missione per Milano, così da approfittare del momento di standby tra Inter e Roma e inserirsi con decisione nella trattativa. Tra la società capitolina e quella milanese oramai è guerra fredda, questo non fa altro che agevolare il lavoro di Giuntoli, pronto a lanciare l’assalto definitivo per il calciatore. Secondo quanto rivela Gazzetta dello Sport il calciatore non si è mai opposto alla cessione al Napoli, voce che era circolata con insistenza nella giornata di ieri. Intanto resta in piedi anche la trattativa per uno scambio tra Allan e Vecino. In questo caso l’affare è più complicato, anche se ci sono le basi per trattare e raggiungere un accordo.