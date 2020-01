Mertens e Koulibaly salteranno Napoli-Juve. I due Galacticos secondo Carlo Alvinosaranno out per la sfida contro l’ex Sarri. Recupera Allan.

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria contro la Lazio e il passaggio alle semifinali di coppa Italia. Il Napoli si rituffa nel campionato di serie A, dove incontrerà la Juventus capolista guidata dall’ex comandante Maurizio Sarri.

Gattuso, in conferenza stampa si augurava di recuperare i suoi galacticos, ieri sera in tribuna, ma dall’infermeria azzurra arrivano pessime notizie come raccontato dal giornalista di TV Luna Carlo Alvino sui social.

“Koulibaly e Mertens non recuperano per Napoli-Juve. Dovrebbe farcela, invece, Allan” ha scritto il giornalista. Per Gattuso una tegola importante, vista la difficoltà della gara.

Mertens e koulibaly, non saranno tra i protagonisti di Napoli-Juve. Ieri sera erano in tribuna al San Paolo. I due giocatori sono apparsi tesi,a causa dell’importanza della sfida. Ma poi hanno condiviso con i compagni, seppur da lontano, le emozioni di una vittoria che non vedevano l’ora di agguantare.

Il belga e il forte difensore senegalese, hanno applaudito capitan Insigne e compagni. Davvero delle belle scene, quelle che si sono ammirate oggi a Fuorigrotta.

Il Napoli è da inizio campionato che deve fare i conti con una serie infinita di infortuni, che hanno contribuito alla crisi. Gli azzurri, oggi hanno sostenuto il primo allenamento in vista della partita contro la Juventus, che da queste parti ha un sapore speciale. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Terapie per Younes e Allan.

Gattuso prepara il suo Napoli alla sfida contro la Juventus non potendo contare su Mertens e Koulibaly. Le scelte del tecnico ricadranno ancora su Milik in attacco, ballottaggio in difesa tra Di lorenzo e Luperto.