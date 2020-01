“Mertens e Callejon rifiutano il rinnovo”. Si va verso la rottura col Napoli

Dries Mertens e Josè Callejon rifiutano il rinnovo col Napoli. I due giocatori sono ai ferri corti con la SSCN e Aurelio De Laurentiis.

I rinnovi di Mertes e Callejon sono uno dei grandi temi in casa Napoli. Attualmente i due calciatori possono accordarsi con qualsiasi altro club, dato che il loro contratto scade tra quattro mesi. Mertens e Callejon hanno rifiutato il rinnovo proposto dal Napoli e secondo Luca Marchetti di Sky la “situazione è delicata“. Il giornalista a Radio Marte dice: “Se un calciatore vuole rinnovare un contratto non arriva a quattro mesi dalla scadenza. Il Napoli ha posto le sue condizioni e non a intenzione di modificarle“. Aurelio De Laurentiis ha fatto già da tempo la sua mossa, proponendo il rinnovo ai due calciatori ma fino ad ora c’è stato solo un tira e molla. Fondamentalmente si resta al punto di partenza.

Rinnovo Mertens e Callejon: la situazione

Dries Mertens è in Belgio a curarsi per un problema muscolare e tornerà domani. Il suo rientro era previsto per mercoledì scorso, ma poi è slittato. Intorno alla sua assenza dall’Italia si sono diffuse numerosi voci di mercato, ma per ora non ci sono state le giuste conferme. Josè Callejon è uno dei punti fermi del 4-3-3 di Gattuso, sia per esigenza tattica sia per necessità numerica. L’attacco del Napoli con Younes e Lozano, al momento fuori dagli schemi di Gattuso, è ridotto ai minimi termini. Mertens e Callejon hanno per ora rifiutato il rinnovo con il Napoli e difficilmente cambieranno idea, come conferma Marchetti: “Hanno rifiutato la proposta fatta da Da Laurentiis, cosa che ha fatto innervosire il patron azzurro“. Il Napoli ha messo sul piatto un contratto molto simile a quello in essere attualmente, con un prolungamento di due anni ma i “calciatori hanno fatto altre richieste” fa sapere Marchetti.