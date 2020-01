Spud: “Lo scambio Allan-Vecino non esiste. Solo un club può prenderlo”

Spud sullo scambio Allan-Vecino è categorico: “Non esiste”. Secondo il ragno del web Napoli e Inter non formalizzeranno nessun accordo.

Scambio Allan-Vecino le ultime di Spud spengono la trattativa: “Non esiste. Chi può seriamente prendere Allan è Ancelotti. L’Everton è l’unico club che soddisfa le esigenze del Napoli“. In diretta su Radio Punto Nuovo il ragno del web specifica: “Il Napoli non regala Allan, anzi è pronto a puntare su di lui, facendone uno dei cardini per il prossimo campionato del Napoli. Il brasiliano – aggiunge – ha la stima di Gattuso e si è riappacificato con gli altri calciatori“. Secondo Spud, Allan è uno dei calciatori più importanti del Napoli tanto da “riuscire a fare la differenza, ora ancora di più perché è svincolato da compiti di regia, grazie all’arrivo di Stanislav Lobotka e Diego Demme“. Resta molto calda la trattativa per Politano al Napoli, con Giuntoli a lavoro per limare i dettagli con l’Inter.

Allan in Brasile, salta la Juventus

L’importanza di Allan per il Napoli l’ha fatta capire più volte anche Gennaro Gattuso. L’allenatore ha puntato raramente sul brasiliano come regista, perché ha sempre voluto utilizzarlo nel ruolo di mezz’ala, dove sa che può fare benissimo sia in fase offensiva che in quella di interdizione. Il brasiliano, però, domenica alle 20.45 non giocherà la sfida con la Juventus: secondo quanto fa sapere Carlo Alvino Allan è volato in Brasile per conoscere il suo secondo figlio. Il viaggio è stato autorizzato dalla SSCN perché il calciatore è ancora infortuna e quindi non avrebbe preso comunque parte alla sfida del San Paolo con la Juventus di Maurizio Sarri. Intanto resta l’emergenza in difesa con le assenze di Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo l’assenza di Allan sarà sopperita con uno tra Stanislav Lobotka e Fabian Ruiz, con lo slovacco che pare in vantaggio sullo spagnolo.