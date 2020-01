Spud-Eriksen all’Inter il capolavoro è compiuto: il ragno del web colpisce ancora

Spud su Eriksen all’Inter ci aveva visto lungo. La trattativa di calciomercato è stata anticipata, ancora una volta, con netto anticipo dal ragno del web.

Il calcio non è un gioco ama dire Spud. Nemmeno il calciomercato lo è. Lo sa bene il ragno del web che si è messo in evidenza anticipando e svelando numerose trattative come quella di Carlo Ancelotti al Napoli o Maurizio Sarri alla Juventus. Spud ha svelato anche Eriksen all’Inter, lo ha scritto e ribadito in tempi non sospetti anticipando largamente tutta la concorrenza, quella che sul tema calciomercato è più agguerrita che mai. Da giorni oramai sul suo profilo twitter si parla con insistenza di Christian Erikisen in orbita Inter, anticipando anche le cifre di quella che è sicuramente la trattativa più importante del mercato invernale di Serie A. 17,5 milioni di euro pagati dall’Inter per Erikisen, notizia di due giorni fa quando tantissimi addetti ai lavori erano ancora più che scettici.

Spud su Eriksen all’Inter: il capolavoro è servito

Eriksen nelle prossime ore sarà un calciatore dell’Inter. I media nazionali hanno rincorso la notizia e qualcuno ha sbirciato sul profilo di Spud, dimenticandosi di citare la fonte. Il ragno del web ha raccontato praticamente in diretta i movimenti di procuratori e intermediari che orbitano intorno al calciatore. Eriksen all’Inter è un capolavoro di Spud, lo stesso che aveva annunciato pure Giroud pronto a trasferirsi in maglia nerazzurra nel fine settimana. Rivelazioni che la nostra redazione ha seguito passo dopo passo, ascoltando anche qualche spiffero in privato fattoci pervenire dal ragno del web. A poche ore dall’annuncio ufficiale il profilo twitter di Spud è resta più attivo che mai, per cercare di comprendere tutta la spy story messa in piedi da quella vecchia volpe di Beppe Marotta e scovata fin nei minimi dettagli dal ragno del web.