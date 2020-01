Spud rivela: “Llorente al Tottenham, alte possibilità. Il Napoli lavora su un bomba clamorosa”

“Llorente al Tottenham ci sono altissime possibilità di rientro” lo rivela Spud che nel tweet aggiunge: “Il Napoli lavora su una bomba clamorosa”.

Il calciomercato del Napoli potrebbe riservare ancora delle sorprese. Gli azzurri hanno preso Diego Demme e Stanislav Lobotka, ma secondo Spud il Napoli sta “lavorando ad una bomba clamorosa, oltre che su Diaz”. Secondo il ragno del web ed esperto di calciomercato ci potrebbero essere degli scenari importanti per la SSCN. Quale sia la bomba di mercato del Napoli non è ancora stato svelato, ma lo stesso Spud fa sapere che ci saranno degli aggiornamenti. Gli azzurri potrebbero decidere di fare qualcosa in attacco magari, dato che ci potrebbero essere delle uscite. Proprio Spud sottolinea come ci siano altissime possibilità che Fernando Llorente vada al Tottenham in prestito fino a fine stagione. Gli Spurs devono sostituire l’infortunato Kane e sono già in contatto con la dirigenza azzurra.

Calciomercato Napoli: la bomba di Spud

In attesa che Spud faccia intuire la clamorosa bomba di mercato, dallo stesso account di twitter viene scritto che “Napoli è sul Tulipano”. Frase che sta diventando un vero e proprio tormentone sul web da quando è stata lanciata. Chi sarà il Tulipano di Spud, si chiedono i tifosi. Sicuramente potrebbe essere un olandese, vista il fiore citato dal ragno del web, ma al momento il nome non è stato svelato. In entrata il Napoli potrebbe fare anche qualche colpo sulla fascia sinistra. Gattuso al momento ha un solo terzino per la fascia sinistra, dato che Fouzi Ghoulam non offre nessuna garanzia. Fino ad ora si è parlato di Tsimikas e Koutris in entrata, ma nessuno dei due è olandese. Resta da capire quale sarà il nome che è stato lanciato da Spud e accostato al Napoli. La sensazione è che qualcosa potrebbe ancora accadere.