Report allenamento – Demme a Castel Volturno, Meret lavora in gruppo

La prima di Demme a Castel Volturno agli ordini di Gattuo. Meret ritorna in gruppo. Queste le notizie principali del report allenamento del Napoli.

Dopo la sconfitta con la Lazio il Napoli prepara la sfida di Coppa Italia, in programma martedì 14 alle ore 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli. In quella gara gli azzurri sfideranno il Perugia, squadra che milita in Serie B. Il report allenamento del Napoli pubblicato sul sito ufficiale della SSCN fa sapere che Meret è rientrato in gruppo, così come Amin Younes che ha smaltito la febbre. Prima di Demme a Castel Volturno, il giocatore tedesco ex Lipsia ieri è stato ufficializzato con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista potrebbe essere già a disposizione proprio per la sfida con il Perugia, anche se bisogna valutare le sue condizioni fisiche. Il calciatore fino ad ora è stato un punto fermo del Lipsia ma non si è mai allenato col Napoli.

Demme al centro sportivo di Castel Volturno

Diego Demme ha vistato il centro sportivo di Castel Volturno per la prima volta. Il calciatore è stato il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato del Napoli. Gli azzurri hanno chiuso anche la trattativa per Stanislav Lobotka, altro centrale di centrocampo pronto a mettersi agli ordini di Gennaro Gattuso. Il centrocampista slovacco sabato ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma e non vede l’ora di potersi allenare coi compagni. Anche in questo caso si attende che venga ufficializzato dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Nonostante gli acquisti il Napoli pensa anche a Kostas Tsimikas, esterno mancino di proprietà dell’Olympiacos. Sul mercato in uscita si registra l’interesse del Tottenham per Llorente. Il club londinese dopo l’infortunio di Kane cerca un centrale d’attacco ed ha avviato il dialogo col Napoli, piace anche Piatek del Milan.