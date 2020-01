Mercato il Napoli non si ferma: ora Tsimikas, Adl vuole chiudere

Il mercato del Napoli vira su Kostas Tsimikas. Aurelio De Laurentiis dopo aver speso oltre 30 milioni è pronto a chiudere un altro affare.

Il Napoli ha un problema sulla fascia sinistra e si chiama Fouzi Ghoulam. Tre interventi importanti per l’algerino che non si è mai più ripreso. Così il mercato in entrata del Napoli punta su Kostas Tsimikas, 23enne esterno mancino dell’Olympiacos. Il procuratore del calciatore a Radio Marte ha confermato l’interesse del Napoli per il suo assistito: “Lo stanno seguendo” ha fatto sapere. Un’apertura importante, che dimostra anche la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Il prezzo del giocatore deve essere ancora definito, ma si parla di poco meno di 10 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere un altro acquisto dopo quelli di Diego Demme e Stanislav Lobotka, consegnando a Gattuso una squadra completa. La trattativa con l’Oympiacos deve entrare nel vivo ma l’obiettivo ora è stato fissato.

Mercato Napoli – Tsimikas ecco la scheda

Kostas Tsimikas 23 anni è un terzino sinistro di nazionalità greca. Attualmente milita nell’Olympiacos ma ha giocato anche in Olanda ed in Norvegia. Nel mercato del Napoli Tsimikas ha scalzato il compagno di reparto Koutris. Il 23enne esterno di difesa piace per la giovane età, ma anche per qualità tecniche e fisiche. La scheda di Tsimikas parla di un giocatore abile nei cross, che eventualmente può giocare anche avanzato a centrocampo magari in un 3-5-2. Ha un contratto con l’Olympiacos fino al 2022, quindi il Napoli per prenderlo dovrà fare un’offerta importante. L’operazione, però, potrebbe essere facilitata dal fatto che il club greco ha già in casa il sostituto. Fino ad ora ha collezionato 24 presenze con il club di Atene, diventando uno dei punti cardine della squadra. Aurelio De Laurentiis ci proverà nei prossimi giorni, da lunedì in poi quando Demme e Lobotka saranno ufficialmente giocatori del Napoli.