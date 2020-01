Napoli su Tsimikas, l’agente conferma: “Lo stanno seguendo, ha un record in Champions”

Napoli su Kostas Tsimikas lo conferma l’agente a Radio Marte: “Sono interessati al calciatore, non posso dire altro al momento”.

Il calciomercato in entrata del Napoli non si ferma a Diego Demme e Stanislav Lobotka. Gli azzurri stanno cercando anche un terzino sinistro. Il Napoli su Kostas Tsimikas viene confermato dall’agente del calciatore: “Si è vero lo stanno seguendo” ha detto Paschalis Tountouris a Radio Marte. Lo stesso procuratore ha poi aggiunto: “È abbastanza normale l’interesse della società di Aurelio De Laurentiis, parliamo di un calciatore di 23 anni con grandissime prospettive”. Secondo il procuratore Tsimikas è uno dei giovani terzini più “forti d’Europa”.

Calciomercato Napoli c’è Tsimikas

Con Fouzi Ghoulam praticamente sempre fuori dai giochi, assente anche dai convocati per la Lazio, gli azzurri devono correre ai ripari. Tsimikas per il Napoli potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per risolvere il problema a destra. “All’Olympiacos sta facendo grandi cose, è il giocatore con la maggiore percentuale di cross riusciti in Champions League” dice l’agente del terzino. Le caratteristiche di Tsimikas sono anche altre: “Ha grande spessore fisico ed è molto bravo in fase difensiva, anche dal punto di vista tattico” dice Tountoris. Per riuscire a prenderlo il Napoli dovrà superare le resistenze dell’Olympiacos: “Lo considerano un calciatore importante e non lo vedono facilmente a gennaio. Ci vediamo a Napoli? Speriamo preso” conclude l’agente. Sulla sinistra nel recente passato si sono fatti anche i nomi di Rodriguez del Milan e di Koutris sempre dell’Olympiacos. Le due piste si sono raffreddate, anche se il Napoli dopo aver chiuso i primi due acquisti ha intenzione di operare ancora sul mercato. E’ evidente che a sinistra manchi qualcosa e si farà i possibile per accontentare Gattuso, anche perché Mario Rui non le potrà giocare tutte da titolare. Su quella fascia può comunque giocare, da adattato, anche Di Lorenzo o Hysaj.