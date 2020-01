Lazio-Napoli i convocati di Gattuso: out Meret e Koulibaly. C’è una novità

Non mancano le sorprese tra i convocati di Gattuso per Lazio-Napoli. Out Meret e Koulibaly, fuori anche Younes ancora alle prese con la febbre.

Trai i convocati di Gattuso per Lazio-Napoli ci sono tanti assenti, come aveva fatto capire anche Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa di presentazione della sfida, non ci sarà Meret. Il portiere anche oggi si è allenato solo in palestra, quindi non sarà tra i convocati così come Faouzi Ghoulam e Amin Younes. Out Meret e Koulibaly, ma anche Dries Mertens non sarà della sfida. L’attaccante belga è rimasto in Belgio per farsi curare e ritornerà martedì, almeno così ha fatto sapere Gattuso. Con l’assenza di Alex Meret il Napoli ha dovuto convocare anche un altro portiere: ovvero il giovane Antonio Daniele, classe 2002 che avrà la maglia numero 15. Tra i pali dunque ci andrà Ospina, che da quando era arrivato il nuovo tecnico era diventato stabilmente il secondo portiere.

Convocati Lazio-Napoli: emergenza difesa

E’ la difesa il reparto più falcidiato dalle assenze. Ancora una volta il tecnico del Napoli dovrà decidere se affidarsi a Sebastiano Luperto come centrale oppure dare spazio a Giovanni Di Lorenzo con Elseid Hysaj a destra. Out Meret e Koulibaly, ma anche Nikola Maksimovic è ancora fuori. Il calciatore si è sottoposto anche oggi a terapie e quindi non giocherà Lazio-Napoli. Con Diego Demme non ancora ufficializzato e con Stanislav Lobotka che deve sostenere le visite mediche sia il centrocampo che l’attacco sono quasi obbligati. Gattuso dovrà decidere chi far giocare da regista, se Allan o Fabian Ruiz anche se il brasiliano sembra il favorito. In attacco senza Mertens e Younes e con Lozano fuori dagli schemi il trio Callejon-Milik-Insigne è già fatto.

Ecco i convocati di Gattuso per Lazio-Napoli: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski