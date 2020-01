Il Napoli ha preso Stanislav Lobotka. Operazione da 20 milioni più 4 di bonus che finiranno nelle casse del Celta Vigo. Domani le visite mediche.

Secondo Sky sport 24 Stanislav Lobotka è un giocatore del Napoli: “Cristiano Giuntoli ha trovato l’accordo definitivo con il Celta vigo. Risolte le problematiche emerse nei giorni scorsi relative alle tempistiche del pagamento del trasferimento di Lobotka in più rate da corrispondere alla società galiziana.

Ormai possiamo dirlo. Il Napoli ha concluso un doppio colpo in mediana. I Galiziani hanno accettato l’offerta del club di De Laurentiis. Al Celta andranno 20 milioni più ulteriori 4 di bonus.

Nei giorni scorsi anche Marek Hamsik aveva telefonato a Lobotka per parlare di Napoli e convincerlo ad accettare la piazza partenopea”.

La redazione di Sky Sport ha poi aggiunto: “Lobotka, domani mattina sarà a Roma per le visite mediche di rito presso Villa Stuart. Successivamente si recherà negli uffici della FilAuro per la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per 5 anni“.

L’arrivo di Lobotka e di Diego Demme permetterà a Gattuso di rinforzare il centrocampo azzurro.