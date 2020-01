Llorente ritorno al Tottenham, si attende la risposta del giocatore

Llorente ritorna al Tottenham, lo riferisce Gazzetta dello Sport che parla di un interessamento concreto da parte del club inglese.

L’infortunio di Harry Kane impone al club di Londra di trovare un sostituto. L’attaccante sarà operato e tornerà solo ad aprile, in pratica la stagione è finita. Il ritorno al Tottenham di Llorente in questo caso è più che possibile. Il calciatore ha dimostrato di stare bene a Napoli, ma secondo indiscrezioni è stato molto turbato dalla vicenda ammutinamento e multe. Così la trattativa tra Napoli e Tottenham può essere intavolata. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport si andrebbe sul prestito secco fino a giugno, ovvero fino alla scadenza del contratto del calciatore. In linea di massima le due società troveranno facilmente un accordo, ora si attende la risposta del calciatore che deve decidere il suo futuro. Fernando con l’infortunio di Kane potrebbe trovare spazio e continuità in Inghilterra.

Llorente al Tottenham, si cerca un sostituto?

Dopo aver acquistato Diego Demme e Stanislav Lobotka il Napoli deve ragionare ancora sul mercato in entrata. Come terzino sinistro piace Tsimikas, ma a questo punto anche in attacco potrebbe esserci qualche acquisto. Llorente al Tottenham apre spiragli in questo senso. Ancora di più se si pensa che il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da decifrare. Ufficialmente il calciatore si sta curando in Belgio, ad Anversa ma non è un mistero che ci sono problemi con il rinnovo del contratto. L’attaccante belga doveva tornare già mercoledì scorso, mentre il suo rientro è stato posticipato a martedì prossimo. Per lui ci sono anche sirene inglesi, oltre a quelle del Borussia Dortmund. Con Hirving Lozano fuori dagli schemi di Gennaro Gattuso, così come Amin Younes, in pratica il Napoli in questo momento ha ‘solo’ tre attaccanti. Ecco perché ci potrebbe essere anche un acquisto in attacco.