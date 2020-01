Diego Demme è un giocatore del Napoli. Il club azzurro su tweet annuncia la firma dell’ex Lipsia. Arriva anche il tweet di Aurelio De Laurentiis.

Ufficiale, Diego Demme è un giocatore del Napoli. Gattuso riceve il primo rinforzo a centrocampo, in attesa del tweet ufficiale per Lobotka. Il centrocampista, che deve il suo nome alla passione del papà per il Napoli di Maradona, questa mattina

ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart. Demme ha poi raggiunto gli uffici della filmAuro dove era atteso da Aurelio ed Edo De Laurentiis.

Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà alla società azzurra per 5 anni.

La Ssc Napoli ha poi annunciato l’acquisto del giocatore su Twitter, seguita dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis che ha salutato così il primo acquisto del 2020: “Benvenuto Diego!”.

Gli azzurri a breve annunceranno anche il secondo acquisto: Lobotka. Il centrocampista slovacco ha svolto le visite mediche quest’oggi. A breve arriverà il tweet di De Laurentiis.

Diego Demme ha raggiunto Napoli, ospite in un notissimo albergo cittadino, dal quale seguirà la partita contro la Lazio. Lobotka si trova ancora a Roma, ma con ogni probabilità non sarà all’Olimpico.

