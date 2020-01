Enrico Fedele: "Ecco chi sono Demme e Lobotka. Giuntoli via da Napoli"

Enrico Fedele racconta le caratteristiche di Demme e Lobotka i due nuovi acquisti del Napoli. L’opinionista chiede la partenza di Giuntoli

Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di due centrocampisti, Diego Demme e Stanislav Lobotka. I due nuovi acquisti con molta probabilità siederanno in tribuna domani sera nella difficile sfida dell’Olimpico contro una Lazio lanciata verso la vetta della classifica.

Enrico Fedele ai microfoni di TeleVomero spiega le caratteristiche di Demme e Lobotka i due nuovi giocatori arrivati a Napoli nelle ultime ore. Fedele ha poi chiesto le dimissioni di Giuntoli.

“Lobotka e Demme sono due tappabuchi a mio avviso. Io li conosco bene, sono dei buoni calciatori, dei combattenti, ma sicuramente non dei campioni. Io mi chiedo: chi pensava, a inizio campionato, che il Napoli potesse andare bene con il centrocampo che aveva? ”



Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha poi chiesto le dimissioni di Giuntoli:



“Io penso che Cristiano Giuntoli debba andare via. Cristiano Giuntoli è bravissimo, ma per la Formula 3, non per la Formula 1. Il Napoli è Formula 1 e, di conseguenza, Cristiano Giuntoli non è adatto a un club così importante.

Aurelio De Laurentiis deve prendere una decisione importante, coraggiosa, deve mandare via il suo management. Bisogna prendere un dirigente di alto profilo, che possa fare delle grandi operazioni di mercato. “.