Lazio-Napoli le formazioni ufficiali di Gattuso e Inzaghi. Ecco le mosse

Lazio-Napoli le formazioni ufficiali di Gattuso e Inzaghi. I capitolini cercano la decima vittoria. Gli azzurri vogliono il riscatto dopo la sconfitta con l’Inter.

Napoli e Lazio si sfidano all’Olimpico di Roma. Le ambizioni delle due squadre sono molto diverse da quanto si era pronosticato ad inizio campionato. Gli azzurri per la prima volta sono tagliati fuori dalla lotta scudetto e cercano di uscire da una crisi nella quale sono piombati da diversi mesi. Le vicissitudini tra giocatori e dirigenza, l’ammutinamento e il caos multe hanno messo la squadra azzurra in una situazione quasi surreale.

L’avvento di Gattuso ad oggi non ha prodotto il risultato sperato. La sfida dell’Olimpico contro la formazione di Simone Inzaghi potrebbe essere l’occasione giusta per i partenopei per rilanciarsi in classifica.

Tante assenze per Gattuso, Mertens, Maksimovic e koulibaly, quelle più pesanti. Il tecnico calabrese ripropone la stessa formazione che ha sfidato l’Inter al San Paolo con un solo cambio: Ospina al posto dell’infortunato Meret.

Simone Inzaghi cerca la decima vittoria per restare aggrappato alla zona Champions e non rinuncia al bomber della serie A: Ciro Immobile.

Lazio-Napoli, formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL: S. Inzaghi. A DISP. : Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Cataldi, V. Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne; ALL. : Gattuso. A DISP. : Karnezis, Daniele, Luperto, Elmas, Tonelli, Gaetano, Llorente, Lozano.

LA PARTITA IN TV E STREAMING

Lazio-Napoli si gioca oggi, sabato 11 gennaio alle 18, allo Stadio Olimpico. La partita verrà trasmessa su Sky, canali 202, 201 e 251 ed in streaming su SkyGo e NowTv.