Carlo Alvino anticipa la formazione del Napoli. Gattuso boccia Luperto, Di Lorenzo farà coppia con Manolas. Non saranno all’olimpico di Roma, Demme e Lobotka.

La formazione di Simone Inzaghi è alla ricerca della decima vittoria. Il Napoli di Gattuso dopo la rocambolesca sconfitta contro l’Inter e chiamato all’impresa.

Il giornalista di tv Luna Carlo Alvino, su Twitter, anticipa la formazione del Napoli che sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma.

“Lazio-Napoli, nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta. #ForzaNapoliSempre“.

Gattuso riproporrà il tridente con Milik, Callejon e Insigne. Fabian Ruiz agirà ancora una volta da play, accompagnato da Allan e Zielinski. Di Lorenzo agirà ancora da centrale di difesa con Manolas, viste le assenze di koulibaly e Maksimovic.

Sugli esterni agiranno Hysaj e Mario Rui. Tra i pali si rivede Ospina al posto di Meret. Ancora una bocciatura per Sebastiano Luperto, che si accomoderà in pachina.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.