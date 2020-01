Infortunio Demiral e Zaniolo, il difensore rischia la sfida con il Napoli

Brutto infortunio per Merih Demiral e Nicolò Zaniolo. Il calciatore rischia di saltare la sfida con il Napoli a causa del problema al ginocchio.

Roma-Juventus potrebbe portare non solo il titolo di campione d’inverno per i bianconeri, ma anche l’infortunio di Demiral a cui si aggiunge quello di Nicolò Zaniolo. Il difensore turco si è fatto male al ginocchio, dopo aver cercato di staccare di testa in seguito ad un calcio di punizione. Il calciatore, che al terzo minuto ha messo a segno anche un gol, in un primo momento ha preoccupato non poco Maurizio Sarri, dato che sembrava non potersi alzare. Demiral poi è riuscito ad uscire dal campo senza bisogno dell’auto medica. Resta comunque un infortunio da non sottovalutare, che potrebbe costringere Demiral a saltare la sfida con il Napoli. Il difensore sarà sottoposto ad esami strumentali, anche se dal campo il suo infortunio al ginocchio sembra non di lieve entità.

Roma-Juventus: infortunio Zaniolo

Grave infortunio anche per Nicolò Zaniolo in Roma-Juventus. Il giovane centrocampista della Roma è stato costretto ad uscire al minuto 36, dopo un’azione solitaria che lo aveva visto saltare diversi avversari. Il calciatore si è subito reso conto del grave infortunio ed è uscito dal campo in lacrime. Così come per l’infortunio di Demiral anche Zaniolo sarà sottoposto ad esame strumentali, ma anche per il centrocampista della Roma non ci sono segnali positivi. Sia lo staff medico della Juventus che quello della Roma sono già a lavoro per capire l’entità di entrambi gli infortunio che potrebbe pesare molto per le due società. Demiral e Zaniolo sono due punti fermi di Roma e Juventus, con il difensore turo che ha scalzato De Ligt, mentre Zaniolo, nonostante la giovane età, è sicuramente uno dei migliori calciatori di questo campionato. Il centrocampista è stato portato immediatamente a Villa Stuart.