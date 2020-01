Giroud all’Inter: affare concluso: tutte le cifre. Conte ha un nuovo attaccante

Giroud all’Inter trovato l’accordo. Il nuovo attaccante di Antonio Conte è costato 5 milioni di euro più 1,5 milioni di euro di bonus al Chelsea.

“Affare fatto” Oliver Giroud è un calciatore dell’Inter. Lo riferisce l’esperto di calciomercato Nicolò Schira che parla di accordo totale tra Cheslea e Inter. Giroud si trasferisce in maglia nerazzurra per un costo di 5 milioni di euro + bonus. Giroud firmerà con l’Inter un contratto da 4 milioni di euro a stagione + bonus per una durata di 2 anni. “Nelle prossime 48-72 ore il calciatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche” fa sapere Schira. Con questo acquisto Antonio Conte ha un nuovo attaccante, quello che stava chiedendo da tempo. Oliver Giroud sarà il vice Lukaku e darà peso e consistenza in attacco anche quando non giocherà l’attaccante belga ex Manchester United. Nei giorni scorsi Giroud era stato avvicinato al Napoli che deve ancora cedere Llorente che può andare al Tottenham.

Giroud calciatore dell’Inter: curiosità e statistiche

Olivier Giroud lascia il Chelsea, squadra con cui quest’anno ha giocato solo 5 partite in Premier League collezionando poco meno di 200 minuti in campo. Una sola presenza in Champions League per l’attaccante francese ed una sola in Supercoppa. Nella prima parte di stagione 2019/20 Giroud ha giocato 7 partite in totale col Chelsea mettendo a segno solo una rete. L’ex calciatore dell’Arsenal a 33 anni rappresenta ancora una garanzia in avanti, soprattutto come vice Lukaku. Giroud all’Inter andrà a sopperire proprio l’assenza di un sostituto del belga, dato che Alexis Sanchez come prima punta non dà lo stesso peso offensivo del francese. Nonostante quest’anno sia uscito fuori dai radar di Lampard, Giroud resta un calciatore affidabile. Nella stagione 2018/19 l’attaccante francese, nuovo acquisto dell’Inter, ha collezionato ben 45 presenze mettendo a segno 13 gol tra Premier League e Champions League, collezionando anche 10 assist. Numeri importanti che faranno felice Antonio Conte.