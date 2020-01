Stanislav Lobotka firma con il Napoli. Il calciatore questa mattina ha sottoscritto un contratto di 4 anni a 1,8 milioni di euro a stagione.

Dopo aver svolto le visite mediche a Roma a Villa Stuart sabato 11 gennaio, Stanislav Lobotka firma con il Napoli. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky il giocatore è arrivato a Napoli per una cifra di 20 milioni di euro più 4 di bonus (difficilmente raggiungibili). Lobotka ha sottoscritto un accordo con la società partenopea di 4 anni e percepirà 1,8 milioni di euro a stagione. Questa mattina il centrocampista slovacco accompagno dai suoi agenti, Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, si è recato a Castel Volturno dove ha sede il centro sportivo della SSCN. Arriva anche l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis con il classico tweet. Il calciatore si metterà a disposizione di Gattuso. Lobotka avvierà gli allenamenti e sarà valutato dallo staff tecnico e medico della formazione azzurra.

Lobotka firma col Napoli: esordio con la Fiorentina

Dopo la firma col Napoli per Stanislav Lobotka, potrebbe esserci anche l’esordio in Serie A. Il calciatore ha giocato praticamente sempre con il Celta Vigo, quindi è in buone condizioni fisiche. L’esordio di Lobotka potrebbe arrivare già sabato sera quando si giocherà Napoli-Fiorentina, gara in programma alle 20.45 su allo Stadio San Paolo e che sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Stanislav Lobotka sarà il secondo acquisto a centrocampo del Napoli, che con Diego Demme completa il pacchetto di centrocampisti e darà a Gattuso due giocatori per ruolo. Nel mercato in uscita c’è sempre il giovane Gianluca Gaetano sempre più vicino alla Cremonese, sconfitta ieri dalla Lazio in Coppa Italia. Sempre in piedi la trattativa tra la Sampdoria e Lorenzo Tonelli, anche se le difficoltà tra le due società non sono state ancora superate, ma si continua a trattare per la chiusura.