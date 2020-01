Tonelli alla Samp, si blocca la trattativa. Una richiesta di Aurelio de Laurentiis non piace a Ferrero. Operazione sempre più complicata da chiudere.

NAPOLI. Si complica la trattativa per il passaggio di Tonelli alla Samp. Il difensore del Napoli, ha espresso la volontà di tornare alla Sampdoria, club con il quale ha militato in passato.

Il difensore piace all’allenatore blucerchiato Ranieri, la trattativa sembrava diretta verso la fumata bianca ma una richiesta del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis ha frenato l’operazione.

Secondo il quotidiano la Repubblica, De Laurenntiis in un primo momento ha cambiato la formula, cercando di monetizzare il prestito, successivamente ha chiesto al presidente Ferrero di prendere il calciatore in prestito con obbligo, e non diritto, di riscatto a fine anno.



Su queste basi l’affare sembra destinato a non chiudersi ed anzi a tramontare in maniera definitivamente. Tonelli, che non rientra nei progetti di Gennaro Gattuso rischia di restare inutilizzato.

Il Napoli dopo gli arrivi di Demme e Lobotka deve sfoltire la rosa, ma la situazione a a questo punto diventa complicata.