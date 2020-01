Sky – Il punto sul mercato del Napoli: Amrabat problema clausola, Tonelli alla Samp ad una condizione. Le ultime su Lobotka

Il calciomercato del Napoli prosegue. Problemi per Amrabat a causa della clausola, Tonelli alla Sampdoria ma ad una condizione. Le ultime su Lobotka.

Le ultime notizie di calciomercato del Napoli danno un Napoli ancora molto attivo. Rrahmani può considerarsi quasi un giocatore azzurro, trovato l’accordo col Verona a 14 milioni di euro. Problemi per Sofyan Amrabat a causa della volontà di inserire all’interno del contratto una clausola rescissoria. Lo fa sapere Luca Marchetti di Sky durante lo spazio dedicato al calciomercato. Il Napoli ha trovato l’accordo col Verona per circa 15 milioni di euro, ma resta da convincere il calciatore e gli agenti. Tonelli-Sampdoria la trattativa è ancora in piedi, nonostante l’inserimento del Lecce. Il Napoli vuole cederlo ma senza prestito con diritto di riscatto, per evitare che il calciatore ritorni di nuovo alla base come accaduto in passato quando non raggiunse le 20 presenze prestabilite. Intanto in entrata si pensa ancora a Tsimikas.

Mercato Napoli: ultimi intoppi per Lobotka

Per l’annuncio ufficiale di Stanislav Lobotka al Napoli manca veramente poco. Il calciatore ha superato le visite mediche svolte a Villa Stuart e attende di potersi mettere agli ordini di Gennaro Gattuso, che ha già convocato Demme per la sfida col Perugia. Prima dell’annuncio il Napoli deve sistemare gli ultimi dettagli burocratici, ma secondo quanto fa sapere Marchetti di Sky non c’è “nessuna difficoltà importante, solo dettagli presto sarà a Castel Volturno“. Con Lobotka il tecnico del Napoli potrà avere ancora un’altra soluzione in mediana, reparto che ha sofferto moltissimo dopo il cambio di modulo. Nelle prime quattro partite con Gattuso in panchina si è vista tutta la difficoltà di Fabian Ruiz di giocare da regista, per questo nella sfida di Coppa Italia potrebbe esordire subito da titolare Diego Demme. Il centrocampista tedesco è apparso in forma e si è messo subito a disposizione di squadra e tecnico.