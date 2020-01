Lobotka a cena con Gattuso: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale

Nella serata di ieri c’è stata una cena tra Stanislav Lobotka e Gennaro Gattuso. Lo rivela Radio Punto Nuovo, ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale.

Un incontro cordiale a cui ha partecipato sia l’entourage del calciatore, sia il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giunto. Alla cena con Stanislav Lobotka e Gennaro Gattuso si è parlato del futuro del calciatore, del suo inserimento nella rosa azzurra. Secondo quanto rivelato durante Punto Nuovo Sport Show, l’incontro si è tenuto in un clima cordiale e di grande serenità e si è parlato dei piani tattici dell’allenatore. Il centrocampista slovacco è praticamente un calciatore del Napoli, ma per l’annuncio ufficiale manca ancora dei dettagli. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Celta Vigo, per una cifra che sfiora i 24 milioni di euro tra fissi e bonus, così come ha trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un un contratto di 4 anni e mezzo.

Gattuso attende Lobotka: cosa manca per l’annuncio ufficiale?

I tifosi del Napoli attendono il tweet di Aurelio De Laurentiis che dia il via all’avventura di Lobotka al Napoli. Nei giorni scorsi il patron della SSCN ha ufficializzato Diego Demme, con lo slovacco che sarà il secondo acquisto. La cena tra Gattuso e Lobotka fa capire che mancano veramente delle formalità, così come spiegato anche durante su Radio Punto Nuovo. I motivi per cui Lobotka non è stato ancora ufficializzato sono due: nella giornata di ieri, il Napoli non è riuscito a completare le formalità burocratiche con il Celta e manca ancora qualche dettaglio formale sulla questione diritti di immagine. Entrambi gli aspetti saranno risolti nelle prossime ore. Lobotka arriverà a Castel Volturno tra le 14:00 e le 15:00. Intanto nella giornata di ieri anche Diego Demme ha visitato il centro sportivo di Castel Volturno, il calciatore tedesco potrebbe anche esordire nella gara di Coppa Italia contro il Perugia.