Napoli, i convocati per la sfida col Perugia: c’è Demme

C’è Demme tra i convocati del Napoli per la sfida di Coppa Italia con il Perugia. Ancora fuori Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam.

Nel Napoli che affronta il Perugia per la gara di Coppa Italia, in programma martedì 14 alle 15 diretta su Rai 2 c’è anche l’assenza di Nikola Maksimovic. Sostanzialmente resta l’emergenza in difesa, dato che Koulibaly e Ghoulam non saranno del match. L’algerino ha effettuato lavoro personalizzato, mentre il difensore del Senegal ha lavorato in palestra e punta a tornare per la sfida con la Fiorentina. Allarme rientrato per Karnezis che ha subito un trauma distorsivo durante l’allenamento di ieri. Tra i convocati del Napoli c’è Diego Demme, il centrocampista tedesco potrebbe addirittura esordire dal primo minuto col Perugia. Gattuso ci sta pensando e lo ha provato anche durante l’allenamento di oggi a Castel Volturno, dove non è ancora arrivato Stanislav Lobotka. Il Napoli sta risolvendo gli ultimi dettagli per poterlo ufficializzare.

Demme tra i convocati del Napoli. Chance per Luperto?

Il Napoli che gioca contro il Perugia di Serse Cosmi, alla prima sulla panchina del Grifo, deve fare i conti con l’assenza di tanti difensori. Con la squadra umbra dovrebbe essere il momento di Sebastiano Luperto, pronto a prendere il posto da centrale al fianco di Manolas. Straordinari Mario Rui che deve giocare, per forza, sulla corsia mancina a meno che Gattuso non voglia lanciare Luperto in quella posizione. A questo punto Di Lorenzo sarebbe ancora centrale di difesa con Hysaj a destra. A centrocampo potrebbe esserci una chance per Demme, con un turno di riposo per Fabian Ruiz, completano il reparto Zielinski e Allan. In attacco Lozano gioca titolare, con Milik e Insigne, anche se Younes potrebbe avere una possibilità.

Ecco la lista dei convocati del Napoli: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Allan, Demme, Elmas, Gaetano, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Younes.